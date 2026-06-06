Плевнелиев за казуса с „Баба Алино”: Не може да има половин прозрачност или половин върховенство на закона

Кадър БНТ

Следях много внимателно казуса с „Баба Алино” от гледна точка и на бивш министър на регионалното развитие, който се е сблъсквал с тази проблематика. Пожелавам успех на всеки министър и министър-председател, защото неуспеха на едно правителство е неуспех за народа. Има само два подхода – популистки и рационален. Това каза Росен Плевнелиев, президент на България (2012-2017) в предаването „Говори сега” по БНТ.

Популисткият подход краткосрочно задоволява гражданите, търси удобни виновници, започва едно прехвърляне на вината между кметове и министри, рационалният подход е този, който винаги работи. Много ми се иска да видя такъв подход, допълни той.

През 2009 г. незаконното строителство беше огромен проблем за българските граждани. Какво направихме ние? Първо видяхме колко е голям проблемът, който имаме. Оказа се, че имаме 1600 незаконни постройки, включително три язовира, на които 90% от постройките бяха незаконни. Като започнете от барбекюто на Доган и стигнете до вили на бивши политици, съветници на президенти и министър-председатели, на голф игрища и незаконен хотел във Варна. Посочихме много ясно проблема пред българското общество, не го заметохме под килима, нямахме популистки подход. Направихме регистър, вкарахме в него всички 1600 сгради, стартирахме проверки на всички възможни нива, с кметове, общински администрации под ръководството на ДНСК. Поканихме медии, поканихме граждани. Трябваше да премахнем всички тези сгради. Направихме го за две години, припомни Плевнелиев.

Дадохме тримесечен срок на собствениците на всички тези сгради да предоставят всички възможни документи, след което направихме работна група от три министерства, която провери всичко и констатирахме, че всички те са незаконни, уточни той.

Той даде съвет на управляващите: Незаконното строителство се бори в три основни направления, не е само да ги посочим, но трябва да има пълна публичност – регистри. Когато има граждански контрол се ражда демокрацията. И най-важно е да има законодателна инициатива. Променихме ЗУТ така, че 1600 сгради бяха премахнати, имаше и много тежки глоби, собствениците трябваше да ги премахнат сами, ако не – ние ги премахвахме за тяхна сметка и всичко това пред очите на хората, разясни президентът на България (2012-2017).

Той отбеляза, че до момента не е чута позицията на ДНСК, пише novini.bg.

„Не може да има половин прозрачност или половин върховенство на закона. В моя случай 100% прозрачност постигнах, като преди да ми се обади някой, поставих тези сгради в регистър. По същия начин действах и с магистралите. Аз съм единственият министър в ЕС през 2009 г., който реформира пътната агенция законодателно - прави борд и в него вкарва германец – г-н Щоле”, обяви Росен Плевнелиев и даде за пример за успешен проект софийското летище.

Според него правилното решение е ДНСК и прокуратурата да влязат в незаконното селище и да дадат пресконференция.

Редактор "Екип на Петел",

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