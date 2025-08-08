Плуването на Фънки в басейна на Коцето шашна България

Кадър Инстаграм

Димитър Ковачев – Фънки не пропусна да посети добрия си приятел Константин в новата му луксозна морска вила. Рокаджията бе специален гост в дома на певеца, който го посрещна с разхлаждащ басейн и щедра доза добро настроение, пише Блиц.

Коцето сподели в социалните мрежи кадри, на които Фънки плува с изненадваща лекота в басейна. „Този човек плува жестоко!“ – възкликна певецът, докато снима приятеля си.

Не закъсня и шегата: „Ще ти пусна джакузито, да разтичаш баластрите малко.“

Фънки отвърна в своя стил: „Това джакузи как блъска, направо ще си изкарам бъбреците!“ – предизвиквайки смях у всички присъстващи.

Срещата показа, че приятелството между двамата остава също толкова колоритно и забавно, колкото и преди.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!