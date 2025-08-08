реклама

Плуването на Фънки в басейна на Коцето шашна България

08.08.2025 / 11:53 1

Кадър Инстаграм

Димитър Ковачев – Фънки не пропусна да посети добрия си приятел Константин в новата му луксозна морска вила. Рокаджията бе специален гост в дома на певеца, който го посрещна с разхлаждащ басейн и щедра доза добро настроение, пише Блиц.

Коцето сподели в социалните мрежи кадри, на които Фънки плува с изненадваща лекота в басейна. „Този човек плува жестоко!“ – възкликна певецът, докато снима приятеля си.

Не закъсня и шегата: „Ще ти пусна джакузито, да разтичаш баластрите малко.“

Фънки отвърна в своя стил: „Това джакузи как блъска, направо ще си изкарам бъбреците!“ – предизвиквайки смях у всички присъстващи.

Срещата показа, че приятелството между двамата остава също толкова колоритно и забавно, колкото и преди.

 

Пешо от Виница (преди 14 минути)
Рейтинг: 101169 | Одобрение: 31889
Когато на мода са извратеняците,за какъв морал,възпитание или пък не дай боже и за естетика можем да говорим?

