Почина Любен Дилов-син

Булфото

Почина писателят, журналист и народен представител Любен Дилов-син. Това стана ясно от пост в социалните мрежи на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той изрази изрази съболезнования на семейството и близките на депутата от парламентарната група.

"Сбогом, Любо Дилов! Загубих приятел, ярка личност, талантлив писател и човек с изключително чувство за хумор и гражданска позиция", написа той, цитиран от Нова телевизия.

През последните месеци Дилов-син отсъстваше от публичния живот заради здравословни проблеми. В началото на годината негови близки съобщиха, че е хоспитализиран в Рим.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Завършва журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и е сред създателите на емблематични телевизионни предавания като „Ку-ку“, „Каналето“, „Хъшове“ и „Шоуто на Слави“. От 11 август 2010 г. е главен редактор на българското издание на италианското списание L'Europeo.

В политиката влиза през 2001 г., като е създател и първи говорител на движение „Гергьовден“. Бил е народен представител в няколко парламента. Той не успя да положи клетва в 52-рото Народно събрание.

