Почина Мария Шишкова

Мария Шишкова, управляващ съдружник на AIMS Human Capital в България и изключителен представител на Dale Carnegie Training за България, партньор и приятел на Forbes, е починала след боледуване.

Мария е сред хората, оформили сферата на човешките ресурси в България. В продължение на над 30 години тя бе пример за подражание със своя лидерски стил, положителен подход и силна обществена позиция.

Като част от журито на бизнес наградите на Forbes, наш автор, чест гост на събитията ни и човекът, от когото екипът ни се учи на лидерство, ние сме признателни за възможността да се докоснем до човек като Мария, пишат от forbesbulgaria.com.

