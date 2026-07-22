Почина обичаната българска актриса Мая Драгоманска

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На 78-годишна възраст ни напусна обичаната актриса Мая Димитрова Драгоманска. Това информираха от Съюза на артистите в България.

Тя е родена през 1948 година.

Актрисата беше сред ярките имена на българския театър и кино.

Завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Любомир Кабакчиев.

Творческият ѝ път преминава през сцените на Драматичен театър – Пловдив, Театър "София“ и Малък градски театър "Зад канала“, където създава десетки ярки и запомнящи се образи от класическата и съвременната драматургия под режисурата на едни от най-авторитетните театрални режисьори Вили Цанков, Леон Даниел, Панталей Пантелеев, Любен Гройс, Стоян Камбарев, Иван Добчев, Галин Стоев, Мариус Куркински и други. Със своя талант, артистична култура и неподражаемо актьорско присъствие тя остави трайна следа и в българското кино и телевизия.

Поклон пред светлата ѝ памет!

Телевизионен театър

„Големанов“ (2006) (Ст. Л. Костов)

„Самодива“ (1986) (П. Ю. Тодоров)

„Време за любов“ (1983) (Кольо Георгиев)

„Майка на своите деца“ (1981) (Александър Афиногеев)

„Гълъбицата“ (1970) (Алексей Коломец)

Филмография

1985 Звън на кристал Янчева

1981 Морава звезда кървава Велика, съпругата на Димо

1981 Милост за живите лекарка

1980 Приключенията на Авакум Захов Вера Малеева, племенница на инж. Дянков

(в 6-а серия)

1979 Пътят към София („Путь к Софии“) СССР / България Мериам

1974 Синята лампа Малина в (6-а серия: „Амфората“)

1973 Преброяване на дивите зайци акушерката Красимира

1973 – 1979 Невидимият прицел (Das unsichtbare Visier) ГДР Изабела Солано (в 2 серии: 4 и 5-а, 1975)

1971 Необходимият грешник Емилия

1969 Петимата от „Моби Дик“ Виолета

1969 – 1971 На всеки километър Румяна Механджийска (в 18-а серия: „Тайната на шифъра“, 1971)

1969 Малки тайни (Heimlichkeiten) ФРГ / БългарияБинка

1969 Птици и хрътки Елена

1969 Галилео Галилей (Galileo)Италия / България сестра Челеста

1969 Свобода или смърт селянка с вила

1968 Небето на ВелекаНевена

1967 Най-дългата нощ ученичката, приятелката на студента

1966 Началото на една ваканция Мая

1965 – 1974 Произшествие на сляпата улица стюардесата (в 1-ва серия: „Кутия за емфие“, 1974)

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