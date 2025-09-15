Почина отец Иван от Нови хан
Кадър Нова тв
Почина отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хора, изпаднали в беда. Това потвърди кметът на село Якимово Георги Георгиев пред NOVA.
От години отецът купуваше къщи в района, в които настаняваше хора в нужда. През последните години той беше във влошено здравословно състояние, но въпреки това посещаваше селото и се грижеше за хората, заяви Георгиев.
