Почина вокалистът на група Faithless - Макси Джаз

Снимка: Фейсбук, Maxi Jazz

Вокалистът на популярната британската група Faithless - Макси Джаз (Максуел Фрейзър), почина на 65-годишна възраст, съобщава OFFnews.

Бившата му колежка от групата Систър Блис (Аяла Дебора Бентовим) съобщи, че той е починал "спокойно в съня си" в нощта срещу събота.

"Изпращам обич на всички вас, които споделихте нашето музикално пътешествие. Грижете се един за друг", пише тя в Twitter.

Faithless са известни със сингли като God Is A DJ, We Come 1 и Insomnia, хит в топ 3 през 1996 г.

В изявление, споделено в неговия Instagram, се казва:

"Той беше човек, който промени живота ни по толкова много начини. Той придаде правилното значение и послание на нашата музика. Той беше и прекрасен човек, имащ време за всеки и мъдрост, която беше едновременно дълбока и достъпна. За нас беше чест и, разбира се, истинско удоволствие да работим с него. Той беше брилянтен текстописец, диджей, будист, с великолепно сценично присъствие, любител на колите, безкраен говорител, красив човек, морален компас и гений".

