Починало е 2-годишното дете, пострадало тежко на Нова година в Скопие

Двегодишното дете, получило тежко нараняване с огнестрелно оръжие в новогодишната нощ в Скопие, почина тази сутрин, съобщи Макфакс.

Главната прокуратура в Скопие съобщи, че е издадена заповед за аутопсия на детето, за да се изяснят напълно причините и обстоятелствата около случая.

Според наличната до момента информация детето е присъствало на новогодишно тържество и фойерверки с майка си, когато е било улучено от метално тяло, за което се предполага, че заблуден куршум, предава БТА.

Към момента няма официална информация къде е станал инцидентът.

