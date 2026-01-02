реклама

Починало е 2-годишното дете, пострадало тежко на Нова година в Скопие

02.01.2026 / 13:40 2

илюстрация: Булфото

Двегодишното дете, получило тежко нараняване с огнестрелно оръжие в новогодишната нощ в Скопие, почина тази сутрин, съобщи Макфакс.

Главната прокуратура в Скопие съобщи, че е издадена заповед за аутопсия на детето, за да се изяснят напълно причините и обстоятелствата около случая.

Според наличната до момента информация детето е присъствало на новогодишно тържество и фойерверки с майка си, когато е било улучено от метално тяло, за което се предполага, че заблуден куршум, предава БТА. 

Към момента няма официална информация къде е станал инцидентът.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 17 минути)
Рейтинг: 167949 | Одобрение: 18349
Новината за еврото ни стига!!!;):devil::woot:
0
0
Burton (преди 20 минути)
Рейтинг: 32702 | Одобрение: 3987
Няма ли предостатъчно неприятни новини? 

