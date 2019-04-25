Почна се! Първа катастрофа на новия бул. Левски във Варна (снимка)

снимка: Георги Колев, "Виждам те КАТ - Варна"

Първото пътно-транспортно произшествие на новия бул. "Левски" във Варна е факт, още преди трасето да е минало финалния си оглед! Това съобщава участник в групата "Виждам те КАТ - Варна" във Фейсбук.

Според очевидеца на произшествието, то е станало на моста под кръговото на бул. "Владислав Варненчик". Именно на кръстовището на "Левски" и "Владислав Варненчик" по-късно днес се очаква да дойде министър-председателят Бойко Борисов за оглед на обекта. Новото трасе ще бъде пуснато окончателно до края на деня, заявиха по-рано от фирмата изпълнител "Хидрострой".

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