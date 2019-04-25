реклама

Почна се! Първа катастрофа на новия бул. Левски във Варна (снимка)

25.04.2019 / 13:20 4

снимка: Георги Колев, "Виждам те КАТ - Варна"

Първото пътно-транспортно произшествие на новия бул. "Левски" във Варна е факт, още преди трасето да е минало финалния си оглед! Това съобщава участник в групата "Виждам те КАТ - Варна" във Фейсбук.

Според очевидеца на произшествието, то е станало на моста под кръговото на бул. "Владислав Варненчик". Именно на кръстовището на "Левски" и "Владислав Варненчик" по-късно днес се очаква да дойде министър-председателят Бойко Борисов за оглед на обекта. Новото трасе ще бъде пуснато окончателно до края на деня, заявиха по-рано от фирмата изпълнител "Хидрострой". 

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
11
5
владо (преди 59 минути)
Рейтинг: 7541 | Одобрение: 4611
Веселбата по уникално некачествения, но за сметка на това мегаскъп булевард тепърва предстои.Интересно защо се движат коли по НЕВЪВЕДЕН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ път и КЪДЕ СПИ ДНСК ? Ако ПТП-то е на булеврда, съветвам потърпевшите да предявят съдебни искове към община Варна
8
2
blazer (преди 1 час)
Рейтинг: 250 | Одобрение: 110
А и малко да се понаучат да шофират.
6
2
ПраБългарин (преди 1 час)
Рейтинг: 1892 | Одобрение: 332
Така и не разбрах, защо е прекъсната улица Капитан Райчо ???????? На мястото на улицата има пешеходен мост, а  на 50м по надолу е преместен моста за коли, защо бе селяци???
Български производител оцелял през комунизма и демокрацията...
8
5
n eXu s (преди 1 час)
Рейтинг: 26193 | Одобрение: -23692
Селяците нямат почивен ден!
Arkiva Shqip | Max Productional | Redbox Entertainment | Eran Production | Entermedia/Mixey Music | DIEZ Music | Onima Production | BigDealRecords (AL)
Shqipëria dhe Bullgaria në zemrën time. Dy vende të lashta të mëdha. https://www.youtube.com/watch?v=MTScExDUBJM

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама