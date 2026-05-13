Подалата оставка доц. Ася Панджерова: Моралът ми е по-висш от всеки пост!

снимка: Фейсбук, Ася Панджерова

"През последните дни името ми беше въвлечено в безпрецедентна и дълбоко несправедлива кампания, която постави под съмнение не просто професионалната ми експертиза, но и личния ми интегритет. Бях обвинена в конфликт на интереси и злоупотреби – думи, които са несъвместими с ценностите, които изповядвам през целия си съзнателен живот. Днес заставам пред вас, не за да се оправдавам, защото невинните нямат нужда от оправдание".

Това пише в пост във Фейсбук подалата вчера оставка като зам.-министър на образованието доц. Ася Панджерова, която бе уличена от акад. Николай Денков в конфликт на интереси по европейски проект, като по думите му проверка от Агенцията за контрол на европейските средства, установява, че конфликтът е истински, като сумата по проектите, които са поставени под въпрос, е 1 600 000 евро.

Днес обаче Панджерова твърди, че преди 8 години е преминала през пълния спектър от институционални проверки, предава БНР.

"Прокуратурата на Република България, Европейската Прокуратура, Комисията за противодействие на корупцията (КПКОНПИ) и Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) извършиха детайлни разследвания по всички тиражирани твърдения. Резултатът от всички тях е един и същ: липса на каквито и да било нарушения и липса на конфликт на интереси. Истината е установена документално, юридически и окончателно".

В поста си тя пише още:

"Като жена, учен и човек, посветил живота си на академичната общност, изживявам тази ситуация изключително тежко. В науката и образованието авторитетът се гради с десетилетия непрестанен труд, изследвания, лишения и безсънни нощи. В политиката и публичното пространство, за съжаление, се оказа, че едни човешки живот и кариера могат да бъдат поставени на карта за броени дни, жертвани в името на конюнктурни битки и медийни сценарии. Зад постовете и титлите обаче стоят човешки съдби и семейства, които понасят най-тежките удари. Аз понесох своят, но духът и вярата ми в справедливостта не бяха пречупени.

Сега пред мен стои един логичен въпрос: Защо подавам оставка? Отговорът е елементарен – защото моралът е по-висш от всеки пост. Образованието и науката са най-светлите и важни сфери за бъдещето на нашето общество. Те не бива да бъдат заложник на сенки, интриги или политически атаки. Не мога да допусна моето име да продължи да бъде използвано като инструмент за напрежение срещу Министерството на образованието и науката и срещу важните политики, които ПП „Прогресивна България“ ще реализира.

Оттеглих се от поста заместник-министър по собствено желание, с високо вдигната глава и абсолютно чиста съвест. Направих това, което трябваше – защитих името си пред обществото. Сега правя това, което ми диктува съвестта – предпазвам институцията. Връщам се към моята истинска среда – академичната работа, където фактите, знанията и почтеността са единствената валидна валута.

Оставането в политиката и заемането на постове за мен не е на всяка цена. Гордея се с това, че имам прекрасно семейство с четири деца и развивам успешен бизнес и академична кариера.

Благодаря на всички колеги, съмишленици и приятели, които не се усъмниха в мен и ми дадоха силата да премина през това изпитание. Благодаря на министър-председателя, Г-н Румен Радев, за гласуваното доверие. Оставам вярна на принципите си. Ще продължа да работя за развитието на българското образование и наука. Там доказаните резултати тежат повече от политическите клевети. Пожелавам успех на правителството на министър-председателя г-н Румен Радев, защото последната надежда за България е в него".

