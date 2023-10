Показаха кадри: Погрешно изстреляна ракета от самата Газа е взривила болницата

Кадър IDF

Към момента единственият източник на информация за взрива в болницата и стотиците жертви е от палестинска страна. От публикувани кадри се вижда, че няма кратер от ракетен удар. Взривът не е бил в самата болница, а на паркинга пред нея.

В района няма чужди репортери, които да видят с очите си случващото се и да го покажат. Така че Хамас и Палестинските източници са единственият източник на информация.

Израелските сили за отбрана (IDF) публикуваха кадри, които показват, че ракетата, поразила болницата в Газа и убила стотици хора, е изстреляна от самата Ивица Газа, а не от територията на Израел.

Преди час IDF публикува кадрите и поясни:

"Неуспешен ракетен изстрел от терористичната организация "Ислямски джихад" поразява болницата "Ал Ахли" в град Газа.

Кадри на Израелските военновъздушни сили от района около болницата преди и след неуспешния ракетен изстрел на терористичната организация "Ислямски джихад.", предаде OFFnews.bg.

На територията на палестинския анклав Ивицата Газа израелски части няма. Сухопътната операция, планирана от IDF, бе отлагана неколкократно, с дни, за да се даде възможност на цивилните да се евакуират от северните райони на анклава на юг от Вади Газа. Анклавът се управлява от международно признатата за терористична организация "Хамас". "Хамас" прави всичко възможно, за да препятства напускането на хората, включително поставяйки физически препятствия и залагайки бомби по единствения път, който води от севера към юга. Хората там бедстват без вода, без електричество. Граничният пункт между Ивицата Газа и Египет все още е затворен.

След публикуването на горните кадри адмирал Даниел Хагари, говорител на IDF, публикува и аудиозапис между терористи на "Хамас" и "Ислямски джихад". Двамата говорят за погрешно изстреляната ракета, причинила смъртта на 500 цивилни. Записа (със субтитри на английски език) може да чуете ТУК.

