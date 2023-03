Показаха видео от потапянето на руския десантен кораб "Саратов" в Черно море

Кадър Туитър

Главнокомандващият въоръжените сили на Украйна ген. Валерий Залужни показа видеокадри от нападението срещу руски кораби в окупирания Бердянск, Запорожка област, от миналата година.

На 24 март 2022 г. - точно месец след началото на агресивната война на Русия, бяха повредени големите десантни кораби "Орск", "Цезар Куников" и "Новочеркаск", предаде Актуално.

Десантният кораб "Саратов" пък бе унищожен. Те се намираха на пристанището в Азовско море. Бердянск е разположен на около 80 км западно от стратегическия град Мариупол, който бе завзет и разрушен от руските войски.

Малко по-късно Украйна потопи и флагмана на руския боен флот "Москва".

Съдбата на екипажа е неизвестна и до днес.

Commander-in-Chief of the Armed Forces of #Ukraine Valery Zaluzhny showed footage of the attack on #Russian ships in occupied #Berdyansk last year.



On March 24, 2022, the large landing ships "Orsk", "Caesar Kunnikov" and "Novocherkassk" were damaged. The landing ship "Saratov"… pic.twitter.com/dPlGIBW9iu