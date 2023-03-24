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Показаха видео от потапянето на руския десантен кораб "Саратов" в Черно море

24.03.2023 / 14:34 0

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Главнокомандващият въоръжените сили на Украйна ген. Валерий Залужни показа видеокадри от нападението срещу руски кораби в окупирания Бердянск, Запорожка област, от миналата година.

На 24 март 2022 г. - точно месец след началото на агресивната война на Русия, бяха повредени големите десантни кораби "Орск", "Цезар Куников" и "Новочеркаск", предаде Актуално.

Десантният кораб "Саратов" пък бе унищожен. Те се намираха на пристанището в Азовско море. Бердянск е разположен на около 80 км западно от стратегическия град Мариупол, който бе завзет и разрушен от руските войски.

Малко по-късно Украйна потопи и флагмана на руския боен флот "Москва".

Съдбата на екипажа е неизвестна и до днес. 


 

 

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