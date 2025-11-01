"Политико": България пита САЩ как да постъпи спрямо санкциите срещу "Лукойл"

Булфото

България проучва възможността да поиска изключение от новите санкции на САЩ срещу най-голямата частна петролна компания в Русия, тъй като се опасява, че мерките ще доведат до сериозен недостиг на гориво и недоволство в цялата страна, съобщава изданието „Политико“, което се позавана на двама души, запознати с въпроса, предаде БГНЕС.

Миналата седмица президентът Доналд Тръмп обяви санкции срещу двата най-големи производителя на петрол в Русия, „Роснефт“ и „Лукойл“, което накара няколко страни от ЕС, в които компаниите оперират, да се борят за изключения.

Рафинерията на „Лукойл“ в Бургас осигурява 80% от горивото в страната. Компанията исторически е оказвала огромно икономическо влияние върху балканската държава, а съоръжението е било свързвано с използването на вратички в санкциите на ЕС.

Сега българското правителство е попитало Вашингтон как трябва да постъпи относно искането си за изключване от санкциите след 21 ноември, според хора, които са били информирани по въпроса и са пожелали анонимност, за да могат да говорят свободно по чувствителни теми.

Правителството се опасява, че санкциите могат да принудят рафинерията да спре работа, тъй като банките се оттеглят от съоръжението, което ще доведе до широко разпространени недостиг на гориво и протести, казват хората.

София твърди, че това може да ускори падането на правителството, казват източниците, което ще засили подкрепата за българския президент Румен Радев, фигура, която някои считат за проруска и която публично изрази идеята за създаване на нова политическа партия.

Българското министерство на енергетиката отказа да коментира. Президентството на България не отговори веднага на въпросите на „Политико“.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!