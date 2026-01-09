Политолог: Няма логика на изборите да се разрони твърдия електорат на ГЕРБ

Редактор: Недко Петров

Изминалата година показа, че няма такава тежка щета за партиите, въпреки хилядите протести, това което се случи декември месец, и факта, че отиваме на нови избори. Поне социологическите данни не показват тежка щета, изключително тежка щета за партиите, които са в управлението. Двете малки партии, ИТН вероятно и другите малки партии, част от тях ще имат проблем, но той е, защото и преди имаха проблем да прескочат четирите процента.

Това заяви доц. Татяна Буруджиева.

Тя разкри още защо смята, че при ГЕРБ няма да има отстъпление на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Вижте, както върви кампанията, аз не виждам много логика ГЕРБ да си загуби твърдия електорат. 7 избори за 4 години смъкнаха партиите на твърди електорати. За да кажем, че ГЕРБ ще претърпи щета, значи в партията трябва да се разрони вече твърдия й електорат, но по какава логика питам, допълни политологът.

Според Буруджиева проблемът е коя партия колко периферия ще може да вдигне, а това ще означава вдигане на избирателната активност. При това положение вече може да се говори евентуално за някакъв негативен ефект от тази една година за една или друга партия.

Аз лично в момента не мога да го прогнозирам, защото смятам, че опозицията, която би трябвало най-много да спечели от всичко, което се случи през тази една година, особено от ситуацията през декември месец, не прави кампания, която да отваря. Тя прави кампания отново, която да затваря, която издига линии и барикади. Да, по един по-симпатичен начин този път, но въпреки всичко това не е кампания за периферия, коментира по Нова Нюз Татяна Буруджиева.

