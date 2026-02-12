Политолог: Разследващите трябва да тръгнат от оръжията, за да разплетат двете тройни екзекуции

Редактор: Недко Петров

Стопкадър 7/8 TV

Доктор по политически науки разкри къде трябва да насочат усилията си разследващите на двете тройни екзекуции, за да разкрият истината.

Най-злокобните неща в тази история са две. Първото е отношението към децата, защото всичко друго е поправимо, но това са десетки разбити човешки съдби. Второто е оръжията. Оттам трябва да се разплете и случващото се. Не може ти на 19-годишно момче, айде не е дете, да му дадеш оръжие за един ден разрешително. Всички, които имат оръжие, знаят какви документи се изискват и как се вади разрешително, започна политологът.

А на друг от самоубилите се, чуйте всеки, който е боравил с администрация, с правила, с държава, с оръжие. 16 големи пушки и автоматични оръжия с разрешително за един ден. Няма такъв случай в историята на един човек. Това става или с политически натиск, или с огромен подкуп, или с принуда. Тук трябва вече да се намести цялата строгост на разследването, да се види, защото оттам ще тръгне политическия чадър за отцепване на райони и за тия огромни пари, които се въртяли, каза още по 7/8 TV Методиев.

