Политолог: Румен Радев има за какво да иска прошка

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Първо да поздравим Румен Радев за последния му ден на президент и за действието, което той утре ще извърши с депозиране на оставката. Защото това наистина е много дългоочаквано и той има за какво да иска прошка. Предполагам, че тепърва ще има и въпроси защо примирението не беше прекъснато още 2021 година, а отиде към втори президентски мандат. Защо остави всички хора, които и днес се надяват на него, да се мъчат още 4 години с това, което той четири години ни обясняваше, че се случва в България.

Така започна коментара за историческото решение на наш държавен глава доц. Татяна Буруджиева.

В крайна сметка българските избиратели заслужават да получават възможност за различни избори, и оттук нататък започва битката за първото място в кампанията, както и започва битката за президентските избори. Неслучайно казаха, че за първи път ще имаме на президентския стол жена. Предполагам, че не е невъзможно да видим отново жена да се бори за президентския пост. Така че нещата стават безкрайно интересни, и мисля, че има възможност за интересна битка, добави политологът.

Ще видим какво се случва с всяка от партиите, новите и старите, и как се държат в тази ситуация. Ще има възможност да видим президента най-накрая освен за критики, да може да ни даде своето предложение. Включително вероятно и за промените в Конституцията, за които той беше обещал, че ще има такъв проект, заяви по БНТ Татяна Буруджиева.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!