Политолог: Румен Радев има за какво да иска прошка

19.01.2026 / 19:26 5

Редактор: Недко Петров

Стопкадър БНТ

Първо да поздравим Румен Радев за последния му ден на президент и за действието, което той утре ще извърши с депозиране на оставката. Защото това наистина е много дългоочаквано и той има за какво да иска прошка. Предполагам, че тепърва ще има и въпроси защо примирението не беше прекъснато още 2021 година, а отиде към втори президентски мандат. Защо остави всички хора, които и днес се надяват на него, да се мъчат още 4 години с това, което той четири години ни обясняваше, че се случва в България.

Така започна коментара за историческото решение на наш държавен глава доц. Татяна Буруджиева.

В крайна сметка българските избиратели заслужават да получават възможност за различни избори, и оттук нататък започва битката за първото място в кампанията, както и започва битката за президентските избори. Неслучайно казаха, че за първи път ще имаме на президентския стол жена. Предполагам, че не е невъзможно да видим отново жена да се бори за президентския пост. Така че нещата стават безкрайно интересни, и мисля, че има възможност за интересна битка, добави политологът.

Ще видим какво се случва с всяка от партиите, новите и старите, и как се държат в тази ситуация. Ще има възможност да видим президента най-накрая освен за критики, да може да ни даде своето предложение. Включително вероятно и за промените в Конституцията, за които той беше обещал, че ще има такъв проект, заяви по БНТ Татяна Буруджиева.

Голям праз (преди 15 минути)
Рейтинг: 41602 | Одобрение: 6982
Защо?!?!?!? Че казваше истината?!?!?!?
1
0
kjk (преди 29 минути)
Рейтинг: 173743 | Одобрение: 18748
Раликата между чорапа и чоропогашника е че,чорапогашника мирише на две места!!!;)УсмивкаАнгелче
0
0
MrBean (преди 50 минути)
Рейтинг: 204700 | Одобрение: -1630
Не е  важна тя ,а зеления чорап. Всеки прави всичко от себе си за народа,а после се оказва че е правил за себе си.
2
0
Dooobre!!! (преди 51 минути)
Рейтинг: 21246 | Одобрение: 7341
Точно пък Буруджиева ли ще му търси сметка - тая бокова подлога! Щото през 2021 прасето още не беше станало толкова агресивно, а боко си беше подвил опашката, затова отиде на втори президентски мандат и го СПЕЧЕЛИ!
Да живей България!
2
0
бачо Кольо (преди 56 минути)
Рейтинг: 21210 | Одобрение: 5670
Мръшляците изпълзяха бърже да плюят!
Колкото повече,толкова повече!

