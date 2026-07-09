Политолог: Вътрешният министър лъже за Десислава Атанасова

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Политологът Цветанка Андреева дискутира казуса с частните полети на Делян Пеевски и конституционния съдия Десислава Атанасова в ефира на предаването "Челюсти" по телевизия NOVA. Повод за дебата станаха представените от Атанасова документи, както и публичните коментари на вътрешния министър Иван Демерджиев, които повдигат въпроси за действията на правителството.

Според предоставената от NOVA информация, Десислава Атанасова е показала документи, които доказват, че тя не е напускала пределите на Турция и не е придружавала лидера на ДПС до Дубай.

Според политолога Цветанка Андреева, при подобни ситуации официалните доказателства трябва да имат превес над публичните изявления.

„Когато гледаме документи, получаваме представа за обективната действителност. Очевидно е, че конституционният съдия Атанасова не е летяла на тези дати извън Турция. Определено може да кажем, че министърът е този, който лъже“, заявява Андреева пред телевизията.

Политологът обръща внимание и на въпроса докъде се простира правото на държавата да се намесва в личното пространство на политическите фигури.

„Всеки политик има право на лично пространство. Само в тоталитаризма държавата дебне навсякъде и по всяко време. Властта няма място там, където няма данни за извършено престъпление“, подчертава Андреева, пише dunavmost.com.

Редактор "Екип на Петел",

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