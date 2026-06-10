Полицаят, който спасяваше хора в потопа в Царево, напуска МВР

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Той бе унижен с понижение в навечерието на извънредните парламентарни избори от служебното ръководство на МВР

Началникът на КАТ в Царево, който преди това оглавяваше в Районното полицейско управление в морския град, напуска системата на МВР, очевидно завинаги. Гл. инспектор Румен Колев е депозирал молбата си в ОДМВР-Бургас, предаде Флагман.

Самият Румен Колев оповести решението си и в социалната мрежа Фейсбук.

„Приятели и колеги, днес напускам системата на МВР, след години служба, изпълнена с грижа за нашата малка общност. Извървях пътя от полицай, служител в пътна полиция, инспектор в пътна полиция, началник на Районно управление, с респект към работата и уважение към хората. Сам избрах този път, да бъда полицай, сам и с подкрепата на семейството избирам да напусна системата. Бях отдаден, бях приятел, бях честен полицай! Сега ще бъда отдаден, приятел и честен човек! Тези качества се ценят най-много извън МВР! Животът продължава, желая на всички колеги и на всички наши съграждани здраве и щастливи дни. Със семейството ми оставаме в нашето любимо Царево!“, написа той в социалната мрежа.

Той е известен с ентусиазма и страстта си службата не само в Царево, но в цяла България. Той помагаше и в двете най-големи природни бедствия през 2023 и 2025 г., сполетели морската община. Заради героизма му по време на потопа на 5-6 септември 2023 година той дори получи от хората не само благодарност, но и прозвището "Ангел в униформа“. Тогава бе едва на 31 години, полицаят буквално вадеше блокирани в дъжда шофьори и техни спътници от колите, за да спаси живота им. Неговата снимка се разпространяваше в социалните мрежи от благодарни хора, които го нарекоха ангел в униформа.

През 2025 г. Румен Колев оглави РУ-Царево. Ще остане в историята на местната полиция с изключителна отдаденост. Само за няколко месеца преобрази районното управление и въведе позитивна среда за работа в екипа, ред на територията на общината и даде сериозен отпор на разпространението на наркотици. През март т.г., след като служебното правителство направи сериозни рокади в редиците на ОДМВР-Бургас, Колев беше преназначен на предишния си пост – като началник на КАТ. Това шокира както местните, така и служителите на РУ-Царево, за които Колев е най-добрият началник, въвел перфектна организация на работата.

Само за 15 минути публикацията му събра над 100 коментара - все от хора, които го познават. От тях е видимо, че местните жители го харесват и потвърждават, че е бил отдаден служител. Те му пожелават попътен вятър и всичко добро в новите му начинания.

Хората смятат, че напускането на Колев е голяма загуба за системата и решението му ще доведе до още оставки в РУ-Царево.

Сред коментиращите се открояват имена от политическия и обществения живот на общината. С уважение за решението му пише и настоящият областен управител от новоизбраната управляваща партия "Прогресивна България" Дико Диков, който също дълги години е бил в системата на МВР на същата позиция - като бивш началник на РУ-Царево.

„Респект и уважение. Личните ти качества са безспорен факт. Решенията трябва да се уважават. Аз също споделям твърдението, че системата на МВР ще изгуби доблестен мъж и професионалист. Не се съмнявам в бъдещите ти успехи и ти ги пожелавам“, коментира областният управител.

Флагман припомня, че преди 15 години Диков подаде оставка след подобен политически натиск, макар и извършен перфидно, за разлика от случая с колегата му Колев.

Екскметът на ГЕРБ Георги Лапчев също е написал коментар със симпатия: „Мъдро решение приятел! Живота е прекрасен. Да сменяш начина на живот на всеки 10 години е шанс да живееш пълноценно!“.

Коментарите свидетелстват за това, че Колев, макар и все още млад в системата, е бил обичан от всички политически сили и колеги, които са имали досег до неговата работа.

Още през март т.г., когато той бе свален от началниеския пост - точно един месец преди старта на последните извънредни парламентарни избори от служебния МВР-министър, Флагман.бг предупреди, че това ще доведе до трусове в РУ-Царево. След рокадата бяха подадени няколко заявления за напускане и преместване, а наличният състав е демотивиран заради липсата на перспектива и визия за бъдещето.

Редактор "Екип на Петел",

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