Полицията се самосезира и санкционира "каскадьор" по улиците на Варна след публикуван клип в социалните мрежи

стопкадър: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна"

След публикация с нарушител по варненските улици, разпространена във фейсбук страницата „Виждам те КАТ – Варна“, органите на МВР се самосезираха и предприеха незабавни действия.

От полицията са установили и санкционирали съгласно разпоредбите на Закона за движение по пътищата.

МВР напомня, че спазването на правилата за движение е отговорност на всички участници в пътното движение и призовава гражданите да съдействат, като подават сигнали при установени нарушения.

Не бъдете безучастни към тежките пътни нарушения, които могат да отнемат човешки живот, призовават от ОДМВР-Варна.

