Половин милион души на протест във Варшава срещу управляващите националисти

Половин милион души се събраха днес в центъра на полската столица Варшава на протест срещу управляващата националистическа консервативна партия "Право и справедливост" (ПиС) по призива на бившия министър-председател Доналд Туск, предадоха ДПА и Франс прес, информира БТА.

Демонстрантите държаха плакати с лозунги като "Европа, извиняваме се за ПиС" и "ПиС в писоара".

Призивът на Туск, който е лидер на либералната партия "Гражданска платформа", бе подкрепен и от други опозиционни формации. В протеста се включи и носителят на Нобеловата награда за мир за 1983 г. Лех Валенса - съосновател на историческия профсъюз "Солидарност" и бивш президент на страната.

Демонстрацията отбеляза първите частично свободни избори в тогава комунистическа Полша. Произведени на 4 юни 1989 г., те са възприети като победа на продемократичното движение и "Солидарност" - първия независим синдикат в тогавашния съветски блок, и слагат край на комунистическото управление в страната, отбелязва ДПА.

"Тук сме, за да може цяла Полша, цяла Европа, целият свят да види колко сме силни, колко много от нас са готови да се борят за свобода и демокрация, както преди 30 и 40 години", заяви Туск пред събралото се множество.

Следващите редовни парламентарни избори в Полша трябва да бъдат произведени през октомври или ноември тази година.

