Полша поиска НАТО да проведе консултации, след като свали руски дронове

10.09.2025 / 13:01 4

Кадър Youtube

Полша поиска провеждането на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО, обяви премиерът Доналд Туск, цитиран от ДПА.

Член 4 предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че е териториалната ѝ цялост, независимостта ѝ или сигурността ѝ е заплашена, посочва БТА.

Полските военновъздушни сили, с помощта на нидерландски изтребители, унищожиха повече от десет дрона, които навлязоха във въздушното пространство на Полша по време на среднощната руска атака в Украйна. 

Туск заяви, че дроновете са дошли от Русия. Той каза, че това е първият път, в който "руски дронове са свалени над територията на НАТО".

Няма информация за жертви, но има нанесени щети по недвижимо имущество.

Съгласно Член 5 от договора за НАТО въоръжено нападение срещу един от членовете на алианса се смята за нападение срещу всички членове и всеки един член е длъжен да отговори, за да възстанови и подкрепи сигурността на северноатлантическия регион, посочва ДПА.

Към момента се смята, че е малко вероятно Полша да поиска военна помощ съгласно Член 5.

 

Коментари
0
0
уйчо (преди 4 минути)
Рейтинг: 117024 | Одобрение: 5794
Като цяло не е добре работата. Виждам някакви тенденции, ама дано не се сбъднат.
0
0
Серж (преди 11 минути)
Рейтинг: 223587 | Одобрение: 44662
Вземи и министър Запрянов, че да има кой да води атаката и да  командва все пак...Ухилен
2
0
Пешо от Виница (преди 53 минути)
Рейтинг: 101484 | Одобрение: 31944
В началото беше един,после два ,после четири , а утре вече ще бъдат цяла ескадра. Според тяхната преса , а аз напълно й вярвам,то цялото НАТО било вдигнато по тревога и воювало с този дрон. Те добре ,че не са се простреляли взаимно, а накрая се оказа ,че има снимка само за един,на който няма нанесена маркировка с една единствена буква на латиница I . Изводи: Грабвам пушката ,каската и бягам на полския фронт да помагам на братята поляци.Ангелче
2
0
Серж (преди 1 час)
Рейтинг: 223587 | Одобрение: 44662
А дали дроновете са били руски или Окраински?...Работата стана, като "защо си с шапка, защо си без шапка, абе ти защо пушиш?"...Важното е Русия да бъде винаги и за всичко виновна...

