Полша се обърна към Европейската комисия заради Тик Ток

Полша се обърна към Европейската комисия с молба да разследва TikTok, след като на платформата започнаха да се публикуват съдържание, създадено от изкуствен интелект, с призиви за излизането на Полша от ЕС. За това се съобщава в писмо от заместник-министъра на цифровизацията Дариуш Штандески до Европейската комисия, предава Европейская правда.



Полският чиновник призова комисията "да предприеме надзорни мерки и да започне производство срещу платформата TikTok във връзка с масовото разпространение на съдържание, създадено от изкуствен интелект, което призовава за излизане на Полша от Европейския съюз“.



Тези материали се публикуват в полскоезичната част на платформата и имат признаци на координирана дезинформационна кампания, подчертава Штандески, предава Фокус.



"“Това съдържание представлява заплаха за обществения ред, информационната сигурност и целостта на демократичните процеси в Полша и в целия Европейски съюз. Характерът на наративите, начинът на разпространението им и използването на синтетични аудиовизуални материали показват, че платформата не изпълнява задълженията, възложени ѝ като много голяма интернет платформа“, се посочва в писмото.



В генерираните от ИИ видеоклипове млади жени правят изявления в подкрепа на излизането на Полша от ЕС или повтарят други крайнодесни послания, често позовавайки се на национализма, критикувайки миграционната политика или атакувайки действащото правителство.

