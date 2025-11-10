Полски ясновидец: След 10 години европейците ще бягат към България, но не защото харесват тази страна

Кадър Ютуб

Не че там толкова им харесва, а защото ще е безопасно“, твърди той

Известният полски ясновидец Кшищоф Яцковски заяви, че след 10 години много жители на други европейски държави ще са избягали в България. Той направи тази прогноза в петък по време на директно излъчване в ютюб, като продължение на предишните предсказания, че в Европа предстоят много трудни години. Според г-н Яцковски притокът на евроимигранти към България ще е свързан именно с тези събития, предаде Флагман.

Преди седмица полякът предрече, че скоро ще бъде поставен окончателен край на световния дневен ред, на който сме съвременници. Това ще стане след като настоящият министър-председател на Израел Бенямин Нетаняху удари Иран с „много страшна бомба“. Плановете на израелците предвиждат в същото време Русия да бъде разсеяна, за да не може да помогне на своите съюзници моллите в Техеран. Украйна ще нанесе удар на руснаците с оръжие, което или вече притежава, или скоро ще получи. Кремъл ще отговори, но спрямо европейски държави. Тази ще започне хаосът в света, твърди ясновидецът.

В петък той се включи отново, за да отговори на зрителски въпроси, свързани с предстоящите събития. Според г-н Яцковски, жителите на много европейски държави ще бягат към южните страни в Европа, където ще е сравнително по-безопасно. Една от тях, която ще приеме новите евробежанци, ще е България. „Не защото толкова харесват тази страна, а понеже там ще е сигурно за тях“, казва той.

Кшищоф Яцковски предвижда, че в близко бъдеще Великобритания ще се разпадне на съставните си части - Уелс, Англия, Шотландия и Северна Ирландия. За Съединените щати той предрича, че след 10 години там вижда огромни необитаеми площи. Г-н Яцковски няма обяснение за появата им. Допуска, че е възможно те да се обезлюдят след употреба на опасно оръжие.