Пореден ден на недоволство от ареста на варненския кмет

Снимки: Булфото

Пореден протест се провежда във Варна в подкрепа на задържания кмет Благомир Коцев. Десетки се събраха пред сградата на общината, за да изкажат недоволството си срещу ареста на Коцев. След това се насочиха към сградата на Съдебната палата.

В петък - 10 октомври, Софийският градски съд взе решение кметът на Варна да остане в ареста, ден след като под домашен арест бяха пуснати общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, припомня Радио Варна.

Павел Попов, изпълняващ функциите кмет на Варна, прочете пред събралото се множество писмо до Брюксел, изпратено от Коцев, който бе избран за докладчик пред Европейския комитет на регионите. В него той споменава за политическите репресии у нас срещу всички, които се изправят пред олигархичните интереси. Ние избрахме почтеност, Европа вижда, се казва в текста. Истината ще триумфира над страха. Това, което се случва в България, засяга всички в Европа, гласи още писмото.

Изказване направи и журналистът, историк и блогър Манол Глишев, който подчерта, че Благомир Коцев е политически затворник като по времето на комунизма, а фигурата на лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски стои зад това. Той посочи, че се надява да не бъде допуснато да има предсрочни избори във Варна. Според Глишев Пеевски е купил вота в Пазарджик, а с това е предизвикал гнева на Бойко Борисов.

По време на акцията на видно място бе позиционирана картонена фигура на Делян Пеевски.

Хората скандираха "Свобода", те посочиха, че ще продължат да протестират, докато не бъде постигната истинска демокрация.

Протестиращите блокираха за кратко кръстовищата пред сградата на общинската администрация и Катедралата.

