Пореден протест в защита на Коцев днес във Варна

Пореден протест в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев, който снощи Софийският апелативен съд остави за постоянно в ареста, ще има днес във Варна.

Началото му е в 18 часа пред сградата на Община Варна.

"Софийският апелативен съд остави Благо в ареста. От 18 часа варненци се събират на протест пред Община Варна. Правосъдието пропусна възможността да освободи Благо от ареста, но варненци няма да пропуснат възможността да оценят подмяната на вота им", подчертават организаторите, предаде Радио Варна.

"Протакането на разследването от страна на прокуратурата и бавенето на производството по гледане на мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев буди съмнения, че се цели провеждане на частични избори за кмет. Ако той остане в ареста за по-дълъг период и не може да изпълнява задълженията си, законът предвижда тази възможност", заяви пред медията на 23 септември програмният директор на Института за правни инициативи Теодор Славев.

