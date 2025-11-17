Пореден удар на САЩ срещу плавателен съд по подозрения в наркотрафик

Пиксабей

САЩ нанесоха снощи пореден удар срещу плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици в източната част на Тихия океан, при което са били убити трима души на борда, предаде Ройтерс, като се позова на Пентагона.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е бил замесен в незаконен трафик на наркотици, преминавал е по известен маршрут за трафик на наркотици и е транспортирал наркотици“, заяви американското Южно командване в публикация в социалните мрежи.

В съобщението се казва, че плавателният съд е бил в международни води, когато е бил поразен от Обединената оперативна група „Южно копие“, предаде БТА.

Този удар е двадесет и първата подобна атака, обявена от американските въоръжени сили от началото на септември. По данни на Пентагона при ударите са били убити повече от 80 души.

По думите на въоръжените сили ударите са част от справедливи усилия за прекъсване на потока от наркотици към САЩ.

Законодатели в американския Конгрес, правозащитни групи и съюзници на САЩ обаче повдигнаха въпроси относно законността на атаките.

Администрацията на президента Доналд Тръмп заяви, че има законно право да нанася ударите и министерството на правосъдието публикува правно становище, в което ги оправда и настоя, че американските военни, които извършват операциите, имат имунитет от съдебно преследване.

Също снощи държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Държавният департамент ще обозначи предполагаемия наркокартел "Картел де лос Солес" за „чуждестранна терористична организация“. Американски официални представители обвиняват "Картел де лос Солес", че работи с престъпната организация "Трен де Арагуа", за да изпраща наркотици в САЩ.

Администрацията на Тръмп казва, че венецуелският президент Николас Мадуро е лидер на "Картел де лос Солес". Мадуро отрича това обвинение.

Пентагонът разположи военни кораби, изтребители и атомна подводница в Карибско море в момент, когато американски официални представители обмислят дали да предприемат военни действия срещу правителството на Мадуро, отбелязва Ройтерс.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!