Портних: Дойдоха неможачите

Бившият кмет на Варна Иван Портних написа критичен пост в социалната мрежа.

Ето какво пише той:

А Варна можеше да има нова библиотека. Можеше да има нова сграда на Математическата гимназия.

Можеше да има нов бул. „Цар Освободител“ - подобно на бул. “Левски” - до Летището, без светофари.

Можеше да има индустриална зона

Можеше да има десетки обновени микрорайони, междублокови пространства, улици, градинки и паркове, хиляди нови паркоместа, детски площадки, спортни бази и т.н.

Можеше...

Но дойдоха неможачите.

Можеха да се случат много неща. Но нищо не беше започнато в последните две години.

Още по-лошо – всичко, което започнахме, беше спряно и заметено от ПП-ДБ и Хоризонт.

Изгубиха общо 300 милиона от безпрецедентната държавна помощ в подкрепа на общински проекти, както и по Плана за възстановяване.

Никога Варна не е имала подобна възможност, а тя беше проспана – заради некадърност.

Вместо да напишат проекти, те кроиха планове как да спечелят за себе си 15% "въздух" от обществени поръчки.

Защото са въздух под налягане.

А Бургас напредва.

Докато във Варна не могат да сключат едни обикновени договори за снегопочистване, екипът на Димитър Николов придвижва проекти, печелейки средства за града си.

Варна в ръцете на шарлатаните е поела по пътя на Терзиев и боклука му. Днес в София, скоро и при нас.

В коментари вижте отчета на кмета на Бургас за миналата година. Сравнете сами.

