Портних: Махането на винилната ограда на "Баба Алино" не решава по никакъв начин скандала

Снимка: Булфото

Махането на винилната ограда на "Баба Алино" не решава по никакъв начин огромния проблем и скандал с това мащабно незаконно строителство, което беше допуснато, но от друга страна е крачка към решаване на въпроса. Това каза бившият кмет на Варна Иван Портних в интервю за предаването "Метроном" по Радио Фокус с водещ Цоня Събчева.

"По никакъв начин не мога да кажа как се е случила във времето приватизацията на тези държавни имоти. Така или иначе може би отразяването в кадастъра не е точно по отношение на старите сгради и мисля, че още преди повече от 20 години са били предмет на приватизация", уточни Портних.

"Категорично по времето на моя мандат - строителство там не е имало и това се вижда много ясно от снимки, които излязоха по медиите. Строителството и изсичането там започват след местните избори през 2023 година и избухва през 2025 година, когато, както казва самият Благомир Коцев - през януари 2025-та там е имало 15-на постройки, малки, а вече към началото на 2026 г. те стават 104. Ясно е кога е пикът на строителството и отново подчертавам - през моя мандат там нямаше никаква такава индикация за предстоящи строителство, особено в такива мащаби. Фактите са неоспорими, Денков и Сабрутев обясняват пълни нелепици", подчерта бившият градоначалник на Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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