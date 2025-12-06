Портних: Проектът за "Карантината" категорично не е свързан с корупция

Снимка: Булфото

Проектът за изграждане на пристанище „Карантината“ не е свързан с никакви измами и корупция. Това заяви в предаването на Радио Варна „Позиция“ бившият кмет на Варна Иван Портних, по повод обвинението, което беше повдигнато срещу него, бившия областен управител Стоян Пасев и длъжностни лица от ИА „Морска администрация“. Според Иван Портних, атаката срещу него е ПР-акция на Европейската прокуратура за отклоняване на вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна.

Обект на делото е проект за реконструкция на рибарско пристанище на стойност 3,4 милиона евро. Според Европейската прокуратура, парите били получени въз основа на фалшиви документи и несъществуваща инфраструктура.

Иван Портних подчерта, че има документи от множество институции, които доказват, че на мястото на новото пристанище е имало старо съоръжение. „В папката, която Европрокуратурата е събрала, има документи от много институции. Те доказват съществуването на въпросното рибарско пристанище десетилетия назад. Някой прокурор обаче удобно не е забелязал тези документи“, каза бившият варненски кмет.

„Всичко това е една добре скалъпена история, която не отчита голям набор от факти. Медийно се извличат дребни щрихи и се сглобяват по определен начин, за да се създава впечатлението, че тук става въпрос за корупция, което категорично не отговаря на истината. Дори според самата прокуратура става дума за даване на неверни сведения. Пристанище „Карантината“ е единствената законна лодкостоянка във Варна. Разрешението ѝ за ползване е подписано от министъра на ПП/ДБ по онова време“, подчерта Иван Портних.

