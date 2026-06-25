Посланикът на Румъния в Москва бе извикан в руското Външно министерство

Пиксабей

Посланикът на Румъния в Москва Кристиан Истрате бе извикан в руското външно министерство, за да му бъдат представени ответни мерки във връзка със закриването на руското генерално консулство в Констанца, съобщи агенция Интерфакс, като се позова на говорителката на руското МВнР Мария Захарова.

Президентът на Румъния Никушор Дан обяви на 29 май руския консул в Констанца за персона нон грата и съобщи, че генералното консулство на Русия в този град ще бъде закрито. Румънският държавен глава обяви това решение, след като през нощта на 29 май дрон удари многоетажна жилищна сграда в Галац и се взриви, предизвиквайки пожар. При инцидента пострадаха двама души.

Руският посланик в Букурещ бе повикан тогава в румънското Министерство на външните работи, припомня Интерфакс, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!