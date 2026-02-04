реклама

Потърпевш: Тази хубава дупка в "Аспарухово" скоро може би ще стане пълнолетна

04.02.2026 / 23:30 1

кадри: Пламен Димитров, Фейсбук

За опасна дупка в квартал "Аспарухово" сигнализира потърпевш във фейсбук.

Той качи и видео на опасния участък.

"Реших да проверя в Гъгъл мапс, евентуално от кога е тази дупка. Видях, че тя е там още през 2012 година. Преди 14 години!  Това е същата дупка, в която влязох аз днес. Тя се намира на малкия паркин в квартал "Аспарухово" до бензиностанция "Лукойл" . Явно е изрязана от ВиК, защото е изрязана правилно и пред нея има шахта. 

Цъкам на 2023 година и се вижда, че дупака е има и тогава, има я и сега. 

Явно или никой не пуска сигнали или на никой не му пука за таз дипка", завършва потърпевшият шофьор. 

 

kris (преди 1 час)
Рейтинг: 568784 | Одобрение: 108394
- Ало! С*кс по телефона ли е? - Не, това е телефона на общината, за дупките по пътищата в Аспарухово..... - Супер, значи... във всички дупки да ви го набия...!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

