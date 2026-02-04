Потърпевш: Тази хубава дупка в "Аспарухово" скоро може би ще стане пълнолетна

кадри: Пламен Димитров, Фейсбук

За опасна дупка в квартал "Аспарухово" сигнализира потърпевш във фейсбук.

Той качи и видео на опасния участък.

"Реших да проверя в Гъгъл мапс, евентуално от кога е тази дупка. Видях, че тя е там още през 2012 година. Преди 14 години! Това е същата дупка, в която влязох аз днес. Тя се намира на малкия паркин в квартал "Аспарухово" до бензиностанция "Лукойл" . Явно е изрязана от ВиК, защото е изрязана правилно и пред нея има шахта.

Цъкам на 2023 година и се вижда, че дупака е има и тогава, има я и сега.

Явно или никой не пуска сигнали или на никой не му пука за таз дипка", завършва потърпевшият шофьор.

