В Шумен честваха 6-месечен рожден ден на дупка в града
05.02.2026 / 23:50 0
кадър: Stefka Ilieva, Уикипедия
Интересна проява на протест от Шумен.
Граждани честваха рожден ден (6 месеца) на дупка в града.
Тази седмица градът страдаше от натрупалия сняг, като 3 поредни дни сигнали за непочистени улици и тротоари заливаха социалните мрежи.
Вчера сигнал за "годишнина" на дупка имаше и от Варна.
