В Шумен честваха 6-месечен рожден ден на дупка в града

05.02.2026 / 23:50
04.02.2026 / 23:30

Потърпевш: Тази хубава дупка в "Аспарухово" скоро може би ще стане пълнолетна

кадър: Stefka Ilieva, Уикипедия

Интересна проява на протест от Шумен.

Граждани честваха рожден ден (6 месеца) на дупка в града.

Тази седмица  градът страдаше от натрупалия сняг, като 3 поредни дни сигнали за непочистени улици и тротоари заливаха социалните мрежи.

Вчера сигнал за "годишнина" на дупка имаше и от Варна. 

