Потрес на спирка във Варна

В социалните мрежи се разпространи видео, показващо дете в грозна проява - да блъска контрольор в градския транспорт. Случаят е от 6 август от Варна, пише Глас нюз бг.

Сигнал подаде жена, станала свидетел на случката. Тя сподели и видео и твърди, че преди да успее да запише случващото се, момчето е било спипано от контрольорката, че се вози без нужния билет в автобус на градския транспорт.

"Започнах да снимам след като проверяващата му каза че ще го глоби за това, че не си е купил билетче. Той започна да се набира на дигиталния знак в автобуса и да се опитва да бяга, след като не искаше да си плати глобата от 30 лева, докато се хвали, че него никога не са го хващали", написа Карина Василева в своя пост във Facebook групата "Аспарухово".

На видеото се вижда как младежът е изгонен от автобуса, а след това се връща, за да блъсне жената. След това бяга. "Бутна силно проверяващата. Жената почти падна на земята, но колегата й я хвана", уточни авторката на видеото.

"Който си познае лекето да знае, че е подаден сигнал в полицията и са взети камерите от автобуса", написа още Василева и се обърна към младежа с думите: "Хубаво не ти се дава левче, но не само да бягаш, но и да се върнеш и да бутнеш жената пред автобус пълен с хора и деца, не е само грозно, но и излагащо."

"Почти всекидневно ставам свидетел на подобни изпълнения. Гратисчии на всякаква възраст и етнос. Хайде преди преди да имаме притенции към когото и да било да се научим да сме коректни", написа коментираща под видеото.

"Автобусът пълен. Нямаше ли кой да го хване? Иначе всеки вади телефон и снима", написа път друг потребител.

