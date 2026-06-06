Повдигат обвинения за умишлени убийства на двамата водачи от катастрофата с автобус в София

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Софийската градска прокуратура ще повдигне най-тежкото обвинение срещу двамата водачи на автомобилите, причинили тежката катастрофа с автобус на градския транспорт в София вчера.

При инцидента загинаха трима души - пътници в автобуса, а други двама са в много тежко състояние в различни болници в столицата, предаде БГНЕС.

Шофьорите ще бъдат обвинени за причиняване на смърт при пътнотранспортно произшествие с умисъл. За момента е установено, че двамата са организирали незаконна гонка и са управлявали автомобилите със скорост от над 150 км/ч.

Участието в гонки се разглежда като тежко престъпление срещу транспорта.

Държавното обвинение ще удължи задържането на мъжете със 72 часа, а през следващите дни ще поиска от съда да им наложи и най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

До момента е ясно, че в единия от автомобилите са пътували двама братя, а в другия – трима мъже. От всички са взети кръвни проби и ДНК материал.

Редактор "Екип на Петел",

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