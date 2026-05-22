Пожар в комплекс "Хоризонт" във Варна: Изгорели са 3 шатри тази нощ

Кадър Гугъл мапс, Пиксабей

Три шатри към заведение в Морската градина са напълно изгорели тази нощ. Сигнал за инцидента е подаден в 03.36 часа, съобщиха за Moreto.net от пресцентъра на варненската полиция.



Изгорелите съоръжения са част от комплекс "Хоризонт".



При първоначалните огледи не са открити улики за умишлен палеж. Има сведения за настъпило късо съединение.



Разследването и огледите на място продължават.

Комплексът е собственост на семейството на варненския кмет Благомир Коцев.

