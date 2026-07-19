Пожарникари спасиха пострадала млада ирландка, пострадала в района на Червената скала

Булфото

Пожарникари от Смолян оказаха помощ на пострадала туристка в района на местността Червената скала край областния град, съобщиха от ОДМВР – Смолян.

Пострадалата е 19-годишна гражданка на Ирландия, която е получила фрактура на крака по време на преход в района. Екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян е достигнал до мястото, оказал е съдействие и е транспортирал младата жена до място, откъдето е поета за медицинска помощ, предаде БТА.

Тя е откарана в Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян за преглед и лечение, уточни Стоилова.

Редактор "Екип на Петел",

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