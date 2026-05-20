Правосъдният министър: Има фрапиращи нарушения от години в Агенцията по вписванията, поисках уволнението на директора ѝ

кадър: Нова тв

Предложих освобождаването на Даниела Митева от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Това обяви на брифинг в Министерския съвет правосъдният министър Николай Найденов след края на правителственото заседание. По думите му решението е взето след преглед и анализ на работата на ведомството

Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които, въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани, каза Найденов, цитиран от БТА.

Това е стратегическа структура, която съсредоточава регистрацията на фирми, на неправителствени организации, на държавни институции, имоти, на особени залози. Това е агенция, която обработва изключително голям обем лични данни и не е пресилено да се каже, че дейността ѝ касае практически живота на гражданите и бизнеса, заяви още правосъдният министър.

Найденов очаква освобождаването на Митева да е факт до края на деня. Той е предоставил на премиера подробен доклад за състоянието на агенцията. Министърът посочи, че ще сезира и компетентните органи, в това число и Софийската градска прокуратура.

В рамките на утрешния ден ще обявим назначаването на новото ръководство, съобщи Найденов.

Правосъдният министър посочи и някои от установените нарушения. Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни - няма главен секретар, както и заместник-директори, няма ръководство на финансовия отдел, служител по сигурността на информацията, посочи министърът. Финансите са в безпорядък и активите са осчетоводявани неправилно, изброи още той. Проблем е установен и при възлагането на обществените поръчки.

Регистърът по несъстоятелност не е въведен, въпреки че министерството е осигурило необходимите предпоставки за това, съобщи също Найденов.

В публичното пространство се появиха данни за изхвърляни документи с лични данни на граждани и вътрешна служебна кореспонденция. Моята работа е да сезирам компетентните органи дали това е небрежност или нещо повече, обяви министърът.

Като притеснителен факт Найденов посочи и това, че е имало сигнали за нарушения още преди няколко години. По думите му е имало възпрепятстване на работата на проверяващите. Препоръчано е в доклад на инспектората незабавно освобождаване на изпълнителния директор и сезиране на Софийската градска прокуратура, обяви министърът и добави, че тези препоръки не са били изпълнени.

Изпълнителният директор е получавал тримесечни оценки за своята работа за изключително или много добро изпълнение, зад което стои получаването понякога на петцифрени бонуси в лева, обяви още Найденов.

Тази практика приключва, подчерта министърът. Той увери, че ще подкрепя служителите на агенцията. Искам да ги помоля да продължават да изпълняват задълженията си отговорно, за да може при назначаване на новото ръководство да започне процесът по оздравяване, каза той.

