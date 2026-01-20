Правят пътна карта за допълнително захранване с вода на южните райони на Варна

Снимка: Булфото

Пътна карта с ясно разчертани стъпки, отговорности и срокове за изграждането на нова водоснабдителна и канализационна инфраструктура в южните райони на Варна се разбраха да изготвят съвместно представители от „ВиК – Варна“, община Варна, Общински съвет – Варна, Областна администрация както и строителния бранш на разширена среща по темата, инциирана от водния оператор. За целта ще бъде създадена работна група със заповед на кмета Благомир Коцев, която ще трябва да даде старт на забавените с години процеси по изпълнение на заложените още в Общия устройствен план дейности по изграждане на нова техническа инфраструктура.

„Това е наложително, защото в момента водоснабдителната и канализационната мрежа в „Аспарухово“, „Галата“ и прилежащите местности, както и в село Звездица, община Варна са с изчерпан капацитет, а инвестиционните намерения в районите са вече големи“, заяви управителят на ВиК Варна инж. Веселин Русев. Той обясни, че в момента южните райони на Варна се захранват от една единствена тръба с диаметър два пъти по-малък от необходимото, а канализационната мрежа е с 80% запълняемост и в момента, а с настъпването на туристическия сезон ще го надхвърли.

Поискано е от община Варна да даде ясни разписания за действие при постъпването на проекти, желаещи за присъединяване към вече изчерпаната водопроводна мрежа. По време на дискусията стана ясно, че поисканото от ВиК – Варна задание за ново захранване на „Аспарухово“ и „Галата“ вече е изготвено и предадено на общината.

Очаква се в следващата седмица да бъдат посочени представители на всички заинтересовани страни, след което да се формира работната група, която да започне интензивна работа за решаването на проблема с липсата на капацитет за водоснабдяване и канализация на южните райони на Варна.

