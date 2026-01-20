реклама

Правят пътна карта за допълнително захранване с вода на южните райони на Варна

20.01.2026 / 15:57 3

Снимка: Булфото

Пътна карта с ясно разчертани стъпки, отговорности и срокове за изграждането на нова водоснабдителна и канализационна инфраструктура в южните райони на Варна се разбраха да изготвят съвместно представители от „ВиК – Варна“, община Варна, Общински съвет – Варна, Областна администрация както и строителния бранш на разширена среща по темата, инциирана от водния оператор. За целта ще бъде създадена работна група със заповед на кмета Благомир Коцев, която ще трябва да даде старт на забавените с години процеси по изпълнение на заложените още в Общия устройствен план дейности по изграждане на нова техническа инфраструктура.

„Това е наложително, защото в момента водоснабдителната и канализационната мрежа в „Аспарухово“, „Галата“ и прилежащите местности, както и в село Звездица, община Варна са с изчерпан капацитет, а инвестиционните намерения в районите са вече големи“, заяви управителят на ВиК Варна инж. Веселин Русев. Той обясни, че в момента южните райони на Варна се захранват от една единствена тръба с диаметър два пъти по-малък от необходимото, а канализационната мрежа е с 80% запълняемост и в момента, а с настъпването на туристическия сезон ще го надхвърли. 

Поискано е от община Варна да даде ясни разписания за действие при постъпването на проекти, желаещи за присъединяване към вече изчерпаната водопроводна мрежа. По време на дискусията стана ясно, че поисканото от ВиК – Варна задание за ново захранване на „Аспарухово“ и „Галата“ вече е изготвено и предадено на общината.

Очаква се в следващата седмица да бъдат посочени представители на всички заинтересовани страни, след което да се формира работната група, която да започне интензивна работа за решаването на проблема с липсата на капацитет за водоснабдяване и канализация на южните райони на Варна.

уйчо (преди 9 минути)
Рейтинг: 122549 | Одобрение: 6934
И изгорялата Фанагория ще включват, че там нещо голямо се стяга.
Пешо от Виница (преди 12 минути)
Рейтинг: 103722 | Одобрение: 32322
Прав е Сладкаря,но да не забравя ,че тук е джунгла и не важат цивилизационните критерии и закони! Правото на мутрата! Идете и вижте мутро бароковия архитектурен стил на Дидо Дънката-типично по мутренски.Селски бик ,но натрупал пари ,но не и естетичен вкус . Майната им на сите ,такива като него, а във Варна-дал бог ...има ги в доволно количество!
сладкаря (преди 20 минути)
Рейтинг: 6859 | Одобрение: 1669
Във всяка една НОРМАЛНА държава, най напред се изгражда водоснабдяването, ел.снабдяването, канализацията и пътната инфраструктура, след което се започва строителството на жилищните комплекси. При нас е точно обратната. След като сме построили комплексите започваме да дълбаем пътищата с асфалтова настилка за прекарването на ток, вода, канализация.

