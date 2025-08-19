реклама

Предлагат имунитет на Путин, но под условие

19.08.2025 / 14:37 3

Снимка: Президентство на Русия 

Швейцария ще предложи „имунитет“ на руския президент Владимир Путин, въпреки обвинението му пред Международния наказателен съд. Условието - той да дойде „за мирна конференция“. Това заяви швейцарският министър на външните работи Игнацио Касис.

Миналата година федералното правителство определи правилата за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест – „ако то дойде за мирна конференция, а не по лични причини“, заяви Касис по време на пресконференция с италианския си колега Антонио Таяни в Берн, предаде БГНЕС.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
0
kris (преди 26 минути)
Рейтинг: 495717 | Одобрение: 90672
А зад пердетата скрили гилотината.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
Пиша на кирилица (преди 40 минути)
Рейтинг: 14219 | Одобрение: -651
А искат да му четат конско значи. 
Светлината колкото и да бърза когато пристигне заварва тъмнината.
0
1
robotron2000 (преди 45 минути)
Рейтинг: 49176 | Одобрение: 1851
едва ли му стиска на джужичко да пробва! Ухилен според мен няма да стане тази работа. 

