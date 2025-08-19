Предлагат имунитет на Путин, но под условие

Снимка: Президентство на Русия

Швейцария ще предложи „имунитет“ на руския президент Владимир Путин, въпреки обвинението му пред Международния наказателен съд. Условието - той да дойде „за мирна конференция“. Това заяви швейцарският министър на външните работи Игнацио Касис.

Миналата година федералното правителство определи правилата за предоставяне на имунитет на лице, което е под международен арест – „ако то дойде за мирна конференция, а не по лични причини“, заяви Касис по време на пресконференция с италианския си колега Антонио Таяни в Берн, предаде БГНЕС.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!