Предприемач: Европа ще даде отпор на опитите за прекрояване на границите със сила

24.11.2025 / 16:44 3

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

На фона на преговорите за мир в Урайна, най-неприемливото и за Зеленски, и за украинския народ, е  разделянето на територии в полза на Русия. Този път натискът обаче е много голям. Дали Зеленски ще се поддаде на това условие, което се поставя пред него, още повече, че украински войници също реагираха през последните часове, и казаха, че това е абсолютно неприемливо и не трябва да се случва.

Отговор на този въпрос даде предприемач.

Планът на Тръмп за Украйна има много малко подкрепа в САЩ. И републиканци, и демократи не са с тези нови принципи, които той предлага. Той има подкрепа в неговото ядро от поддръжници, но международната подкрепа изчезва и за държави, с които България не би искала да има нещо общо, започна Стефан Димитров.

Това е нарушаването на суверенитет и преразпределението на границите със сила е причината, заради която ще срещнем много голямо отпор, не само от Украйна, която се бие за своите граници и за своя суверенитет. Ще срещнем отпор и от Обединена Европа, ще срещнем от всяка една друга държава, която уважава суверенитета и смята, че границите не могат да бъдат прекроявани със сила, допълни той.

От друга страна американският президент е човек от бизнеса, който иска да постигне чрез симетрични действия  своите резултати. Той има специфична тактика на водене на преговори, която поставя невъзможни условия, и другата страна си представя, че печели нещо, но нищо не печели, продължи Димитров.

Европа гарантираше заедно с присъствието на НАТО веднага след формирането му, а това са десетилетия на просперитет, които продължават и до днес, независимо от малкото икономическо забавяване. Така че нито Европа, нито НАТО биха желали някакво друго по-малко присъствие, ама по-малко Европа или по-малко НАТО, каза още по Нова Тв Стефан Димитров.

 

1
0
Burton (преди 30 минути)
Рейтинг: 31610 | Одобрение: 4005
Боже, какъв идиот... Лицемерите на чело на Европа на обелиха дума когато Израел завзе територия от Сирия, когато изби десетки хиляди жени и деца в Газа. Не обели понеже са алчни а израел плащат. Истината е, че граници се променят само чрез сила, друг вариант няма. Още по-голяма истина е, че Европа никой не я зачита за нищо и това е защото сами се поставиха в такава ситуация. Има два варианта за Украйна - или ще загуби достъп до Черно море, или ще изчезне изцяло. А лидерите на ЕС нека се плюнчат колкото искат.
1
0
kjk (преди 35 минути)
Рейтинг: 156327 | Одобрение: 17257
Кой я бръсне за слива Европата???;)Намусен:'(
0
2
MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 199564 | Одобрение: -1666
Разбира се.Ерата на тъпата Меркел мина.Тя както всеки комунист си мисли до ден днешен "оставете путин да краде и убива,нали не е в ЕС.Да ама Пути иска да ходи в Берлин с танк.

