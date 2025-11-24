Предприемач: Европа ще даде отпор на опитите за прекрояване на границите със сила

Редактор: Недко Петров

Стопкадър Нова Тв

На фона на преговорите за мир в Урайна, най-неприемливото и за Зеленски, и за украинския народ, е разделянето на територии в полза на Русия. Този път натискът обаче е много голям. Дали Зеленски ще се поддаде на това условие, което се поставя пред него, още повече, че украински войници също реагираха през последните часове, и казаха, че това е абсолютно неприемливо и не трябва да се случва.

Отговор на този въпрос даде предприемач.

Планът на Тръмп за Украйна има много малко подкрепа в САЩ. И републиканци, и демократи не са с тези нови принципи, които той предлага. Той има подкрепа в неговото ядро от поддръжници, но международната подкрепа изчезва и за държави, с които България не би искала да има нещо общо, започна Стефан Димитров.

Това е нарушаването на суверенитет и преразпределението на границите със сила е причината, заради която ще срещнем много голямо отпор, не само от Украйна, която се бие за своите граници и за своя суверенитет. Ще срещнем отпор и от Обединена Европа, ще срещнем от всяка една друга държава, която уважава суверенитета и смята, че границите не могат да бъдат прекроявани със сила, допълни той.

От друга страна американският президент е човек от бизнеса, който иска да постигне чрез симетрични действия своите резултати. Той има специфична тактика на водене на преговори, която поставя невъзможни условия, и другата страна си представя, че печели нещо, но нищо не печели, продължи Димитров.

Европа гарантираше заедно с присъствието на НАТО веднага след формирането му, а това са десетилетия на просперитет, които продължават и до днес, независимо от малкото икономическо забавяване. Така че нито Европа, нито НАТО биха желали някакво друго по-малко присъствие, ама по-малко Европа или по-малко НАТО, каза още по Нова Тв Стефан Димитров.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!