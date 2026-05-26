Председателят на руската Държавна дума заплаши Киев с оръжия за масово унищожение

Кадър Youtube

Председателят на руската Държавна дума Вячеслав Володин предупреди Киев, че ако цивилното население на страната му бъде атакувано, срещу Украйна ще бъдат използвани ядрени оръжия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Това може да ни накара да използваме оръжие, което да не остави следа от никого", заяви Володин, цитиран от пресцентъра на руската Държавна дума. Той призова да не се допуска ситуацията да ескалира до такава степен.

Причината за тази заплаха бе украинската атака с дронове срещу общежитието на Старобелския професионален колеж към Луганския педагогически университет в град Старобелск, в окупираната от Русия Луганска област. Окупационните власти заявиха, че при атаката са били убити 21 цивилни.

Генералният щаб на украинската армия каза, че ударът е бил насочен към команден център за дронове.

Президентът на Русия Владимир Путин разпореди ответни мерки и в неделя руските сили предприеха масирана атака, при която срещу Украйна беше изстреляна и балистична ракета със среден обсег "Орешник". Ударите по Киев бяха особено тежки.

Руското външно министерство вчера призова чужденците да напуснат украинската столица заради предстояща серия от атаки по обекти на украинската отбранителна индустрия в Киев. Ведомството посочи, че планираните удари са ответна мярка за убийството на цивилни в Старобелск.

Освен това руският външен министър Сергей Лавров каза, че е информирал държавния секретар на САЩ Марко Рубио за предстоящите атаки срещу Киев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!