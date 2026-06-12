Премахват сухо дърво на ската в близост до заведение на крайбрежната алея във Варна

снимка: Община Варна

Сухо широколистно дърво, представляващо потенциална опасност поради влошеното си фитосанитарно състояние, ще бъде премахнато във вторник, 16 юни. Дървото е разположено по ската над крайбрежната алея, в близост до бившата дискотека „Копа Кабана“, съобщават от общинската администрация.

Дейностите ще бъдат извършени от специализирана фирма за резитба и премахване на дървесна растителност в изпълнение на издадена заповед. Санитарната експертиза е извършена от ландшафтен архитект към дирекция „Архитектура, градоустройство и устройствено планиране“ на Община Варна след постъпила жалба от частно лице. Разходите по премахването ще бъдат за сметка на заявителя.

Премахнатото дърво ще бъде компенсирано чрез засаждане на ново широколистно или иглолистно дърво. Посадъчният материал следва да бъде контейнерен, с право стъбло, без видими механични повреди, с добре оформена корона и височина от 150 до 175 см за иглолистните видове и над 250 см за широколистните.

Компенсационното озеленяване трябва да бъде извършено при спазване на всички нормативни изисквания за засаждане и последваща поддръжка. Гаранционният срок за извършеното озеленяване е две години от датата на подписване на констативния протокол. В случай че през този период засаденото дърво загине или бъде компрометирано, то следва да бъде подменено с ново, като гаранционният срок започва да тече отново.

Редактор "Екип на Петел",

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