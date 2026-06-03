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Премиерът: Днес ще сменим Спецов като особен управител на "Лукойл", ракети F-16 няма да купуваме

03.06.2026 / 10:28 3

Булфото

Ракети F-16 няма да купуваме. Майчинството изобщо не е тема. Пенсиите ще бъдат увеличени. 

Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание, давайки заявка, че нито едно евро няма да бъде отнето от българските пенсионери, предаде БГНЕС.

Министър-председателят заяви, че през последната седмица в медиите са били разпространени неверни твърдения. Той информира, че днес Министерски съвет ще вземе решение за смяна на Румен Спецов като особен търговски представител на „Лукойл“. Предложението е внесено от министъра на икономиката по време на Съвета на сигурност към Министерски съвет.

Днес вицепремиерът Гълъб Донев ще запознае медиите и обществеността с нерадостната реалност във финансите, която се дължи на години безхаберие и грабеж, добави Радев.

От следващата седмица министрите започват да изнасят информация за скандални обществени поръчки, безсрамни заплати в бордове и държавни дружества на загуба, заяви още премиерът и отбеляза: Започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.

Румен Радев съобщи още, че кабинетът възобновява работата по плана за справедлив преход, който по думите му е зарязан от години.  

Премиерът анонсира, че предстои среща с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобов дол.

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Коментари
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Горан (преди 8 минути)
Рейтинг: 15629 | Одобрение: -5501
радев си е намерил хрътки и го играе на лошото и доброто ченге, първо пуска хрътките да опипат почвата и ако мине номера-мине, ако има съпротива радев излиза и е доброто чемге отменя всичко, този филм ще го гледаме в следващите 4 години, заредил съм се с бира и луканка в очакване на всяка следваща серия, приятно гледане
да ама не
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kjk (преди 31 минути)
Рейтинг: 211730 | Одобрение: 21270
Това е един от недостатъците на на мнозинството,защото има всякаква паплач в него и ако не се държи със здрава съвсем скоро се превъща в клоака!!!
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Burton (преди 39 минути)
Рейтинг: 40585 | Одобрение: 3910
Ако някой ще "затрие" Радев, то това са неадекватниците от неговата партия, които не спират да показват по телевизията колко са неадекватни. Единия "честити празника на Ботев" вчера, другият обяснява, как "пенсионерите нямало да умрат ако им вземат 2те евро", което е толкова цинично, че е срамно!

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