Премиерът: Днес ще сменим Спецов като особен управител на "Лукойл", ракети F-16 няма да купуваме

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Ракети F-16 няма да купуваме. Майчинството изобщо не е тема. Пенсиите ще бъдат увеличени.

Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание, давайки заявка, че нито едно евро няма да бъде отнето от българските пенсионери, предаде БГНЕС.

Министър-председателят заяви, че през последната седмица в медиите са били разпространени неверни твърдения. Той информира, че днес Министерски съвет ще вземе решение за смяна на Румен Спецов като особен търговски представител на „Лукойл“. Предложението е внесено от министъра на икономиката по време на Съвета на сигурност към Министерски съвет.

Днес вицепремиерът Гълъб Донев ще запознае медиите и обществеността с нерадостната реалност във финансите, която се дължи на години безхаберие и грабеж, добави Радев.

От следващата седмица министрите започват да изнасят информация за скандални обществени поръчки, безсрамни заплати в бордове и държавни дружества на загуба, заяви още премиерът и отбеляза: Започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията.

Румен Радев съобщи още, че кабинетът възобновява работата по плана за справедлив преход, който по думите му е зарязан от години.

Премиерът анонсира, че предстои среща с кметовете на Стара Загора, Перник, Кюстендил, Раднево, Гълъбово и Бобов дол.

Редактор "Екип на Петел",

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