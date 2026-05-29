Премиерът: ЕК започва процедура по прекомерен дефицит срещу България, възможни са санкции

Европейската комисия ще публикува на 3 юни доклад, с който ще започне процедура по прекомерен дефицит за България. Това съобщи министър-председателят Румен Радев в началото на правителственото заседание.

По думите му процедурата означава, че дефицитът на страната е „доста над 3%“, което ще доведе до регулярен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

„По изчисления и реални данни, предоставени на Европейската комисия, дефицитът за миналата година е бил доста над 3%, въпреки че лъжеха, за да постигнат поставената цел за влизане в еврозоната. А тази година дефицитът ще бъде още по-голям“, каза премиерът.

Той определи ситуацията като „тежко наследство“, резултат от „безхаберие, некомпетентност, волунтаризъм, популизъм и грабеж“.

Според Радев са били извършвани финансови манипулации, „декапитализация на държавните дружества“ и изтегляне на ликвидност от бизнеса чрез авансово събиране на данъци, отбелязва БТА. Той заяви още, че държавните разходи са били увеличени чрез обществени поръчки на завишени цени.

„Сега идва времето на тежките въпроси и от Европейската комисия ще питат защо някои хора са лъгали, а ние, колкото и да ни е трудно, ще търсим отговорност за кражбите и разбойническия грабеж“, посочи министър-председателят.

Радев заяви, че правителството ще направи всичко възможно през следващите години бюджетът да бъде върнат „в нормални рамки“. Той добави, че през следващата седмица Министерството на финансите ще представи подробен брифинг по темата.

„Това никак няма да е лесно“, каза още премиерът.

