Президентът Румен Радев ще направи обръщение към българския народ
Фейсбук, Румен Радев
Днес, 19 януари, от 19.00 часа държавният глава Румен Радев ще направи обръщение към българския народ. Това съобщиха от прессекретариата на президента.
В медиите и общественото говорене все по-настоятелно зажужава темата за евентуалната оставка на Радев, посочва "Дарик".
Интересно е да се отбележи, че от възстановяването на президентската институция нито един български държавен глава не е напускал поста си чрез оставка.
От „Дондуков“ 2 обаче напоследък индиректно подхранваха почвата за подобно говорене. В края на миналата седмица президентският секретар по сигурност и отбрана и бивш военен министър Димитър Стоянов публикува в профила си във „Фейсбук“ видео с призиви към Радев да направи партия.
Самият Радев през декември миналата година, отговаряйки на въпрос дали е готов да излезе със собствен политически проект от президентската институция, заяви: "Ще го направя, когато най-малко го очаквате". Той също не веднъж е казвал, че бива призоваван да направи партия.
