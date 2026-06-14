Президентът на РСМ: Ние се зарадвахме, когато България влезе в ЕС, но не можем да пренаписваме историята

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Моето виждане за Европа, както и за членството в нея, не се състои в това да поставяме препятствия, за да не допуснем някой друг. Напротив, то се състои в създаването на общи политики или в това да помогнем на този друг да седне до нас, за да можем по-лесно да преодолеем общите ни проблеми.

Но ние, както винаги, по някакъв начин сме изключението. Не заради самоизключването ни по много въпроси, а защото някой друг сега има забележка към нещо, което е изцяло наше – историята, идентичността. Трябва да говорим и нямаме проблем с това. Не можем обаче да пренаписваме историята по искане на някой друг.

Това обяви президентът на република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова в интервю за МИА.

"Как се очаква да пренаписваме историята? Разбира се, учебниците не трябва да съдържат обиди, неподходящ език или реч на омразата, но не можеш да пренаписваш историята, защото историята е част от нашата идентичност.

Всяка нация има право на собствена история, да тълкува историята по свой начин“, казва Силяновска-Давкова, пише Блиц.

Президентът се позовава на неотдавнашното си посещение в България, където участва в срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на ОССЕ, както и на срещата с българския си колега Илияна Йотова.

Тя оценява посещението в България като успешно, заради "необходимостта да вървим напред заедно в европеизацията, да изграждаме добри отношения със съседите и да им помагаме".

"Дори ние се зарадвахме, когато България и Румъния се присъединиха в ЕС, въпреки че имаше едно условие, по-специално по отношение на борбата с корупцията и престъпността. Защо? „В надеждата, че, е, когато един съсед се присъедини, те със сигурност ще искат и ние да се присъединим по-късно“, подчерта президентът на РСМ.

Редактор "Екип на Петел",

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