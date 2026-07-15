Президентът се срещна с д-р Ахмед Маждалани

Снимка Пресцентър Президентство

Президентът Илияна Йотова проведе среща на „Дондуков“ 2 със специалния пратеник на президента на Държавата Палестина и председател на Изпълнителния комитет на Организацията за освобождение на Палестина Махмуд Аббас.

Д-р Ахмед Маждалани връчи на държавния глава писмено послание от Махмуд Аббас, с което се затвърждават традиционно добрите отношения между България и Палестина и се информира за настоящата обстановка в палестинската държава, съобщи Пресцентър Президентство.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!