Приключи ремонтът на сухите фонтани край скулптурата „Рибарят и златната рибка“ във Варна

19.05.2026 / 17:26 2

Снимка: Район "Одесос"

Завърши ремонтът на сухите фонтани край скулптурата „Рибарят и златната рибка“ в центъра на Варна. Почистването на водопроводната система е завършено, настилката е възстановена и пространството отново е безопасно за преминаване. Това съобщават от администрацията на Район "Одесос" във фейсбук страницата си.

Оттам припомнят, че през декември 2025 г. беше установено счупване на 7 гранитни плочи, 5 от които събрани и залепени с еластично лепило назад във времето. След проучване бе установена причината- ежедневно преминаващ през пешеходната зона камион. Конструкцията на съоръжението не е предвидена за подобно натоварване, което е довело до компрометиране на настилката.
 
"С цел да се избегне пълно разрушаване и необходимостта от по-нататъшни разходи от общинския бюджет за скъпоструващи ремонти и опазване на градската среда, писмено предложихме на община Варна ограничаване на автомобилния достъп в зоната чрез поставяне на ограничителни елементи в началото на ул. „М. Колони“", добавят още от районното кметство.

"Установен бе и допълнителен проблем - при изграждането на фонтаните не са били предвидени ревизионни отвори за поддръжка на системите на фонтаните. Потърсихме ефективно и трайно решение в интерес на безопасността на гражданите. Не само счупените, но и пукнатите плочи бяха демонтирани, на ръка бяха изгребани 28 чувала с отпадъци и тиня, натрупала се с годините. Извършена бе промивка на водосъдържателите на фонтана за отстраняване на останалата тиня", съобщават още от Район "Одесос". 

"Повредените плочи бяха заменени с нови, монтирани върху здрава метална основа, осигуряваща по-голяма устойчивост. Новите плочи са отваряеми и осигуряващи достъп за бъдеща поддръжка. След приключване на монтажните работи участъкът на фонтана бе дълбоко почистен и новите плочи бяха импрегнирани с цел защита и подобряване качеството на материала, както и постигане на максимално цветово сходство", завършват от районната администрация.

Коментари
Burton (преди 37 минути)
Рейтинг: 39040 | Одобрение: 4100
Любимото ми на тези фонтани е като видя как адекватни родители оставят децата да се къпят докато в същото време разни с колела, тротинетки и т.н си мият гумите до тях. Трябва да си изключително малоумен, за да правиш подобно нещо. Доколкото помня камионът беше от почистващата фирма, който влиза откъм Севастопол или някое друго място, а не от Колони.
уйчо (преди 47 минути)
Рейтинг: 130124 | Одобрение: 8324
Пак глупости, колко изгребали, цяла година мина, какви ограничения щели да поставят! Точно в началото на "Колони" откъм "Шишковата" има бетонни елементи, направени като ученически раници. Тоз камион прелетял ли е, как е влязъл??

