Приключи ремонтът на сухите фонтани край скулптурата „Рибарят и златната рибка“ във Варна

Снимка: Район "Одесос"

Завърши ремонтът на сухите фонтани край скулптурата „Рибарят и златната рибка“ в центъра на Варна. Почистването на водопроводната система е завършено, настилката е възстановена и пространството отново е безопасно за преминаване. Това съобщават от администрацията на Район "Одесос" във фейсбук страницата си.

Оттам припомнят, че през декември 2025 г. беше установено счупване на 7 гранитни плочи, 5 от които събрани и залепени с еластично лепило назад във времето. След проучване бе установена причината- ежедневно преминаващ през пешеходната зона камион. Конструкцията на съоръжението не е предвидена за подобно натоварване, което е довело до компрометиране на настилката.



"С цел да се избегне пълно разрушаване и необходимостта от по-нататъшни разходи от общинския бюджет за скъпоструващи ремонти и опазване на градската среда, писмено предложихме на община Варна ограничаване на автомобилния достъп в зоната чрез поставяне на ограничителни елементи в началото на ул. „М. Колони“", добавят още от районното кметство.

"Установен бе и допълнителен проблем - при изграждането на фонтаните не са били предвидени ревизионни отвори за поддръжка на системите на фонтаните. Потърсихме ефективно и трайно решение в интерес на безопасността на гражданите. Не само счупените, но и пукнатите плочи бяха демонтирани, на ръка бяха изгребани 28 чувала с отпадъци и тиня, натрупала се с годините. Извършена бе промивка на водосъдържателите на фонтана за отстраняване на останалата тиня", съобщават още от Район "Одесос".

"Повредените плочи бяха заменени с нови, монтирани върху здрава метална основа, осигуряваща по-голяма устойчивост. Новите плочи са отваряеми и осигуряващи достъп за бъдеща поддръжка. След приключване на монтажните работи участъкът на фонтана бе дълбоко почистен и новите плочи бяха импрегнирани с цел защита и подобряване качеството на материала, както и постигане на максимално цветово сходство", завършват от районната администрация.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!