Привикват българския посланик в Скопие заради термина "северномакедонски"

Снимка: Булфото

Посланикът на България в Република Северна Македония Желязко Радуков ще бъде привикан в министерството на външните работи за обяснение по повод термина "северномакедонски", употребен пред медии от българския външен министър Велислава Петрова-Чамова, съобщават медии в Скопие.

В социалните мрежи първият дипломат на Република Северна Македония Тимчо Муцунски изрази недоволството си от употребата на този термин, който според него накърнява идентичността на македонците и е не само политически въпрос, но и въпрос на зачитане на достойнството на един народ, посочва БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!