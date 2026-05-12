Привикват българския посланик в Скопие заради термина "северномакедонски"
Посланикът на България в Република Северна Македония Желязко Радуков ще бъде привикан в министерството на външните работи за обяснение по повод термина "северномакедонски", употребен пред медии от българския външен министър Велислава Петрова-Чамова, съобщават медии в Скопие.
В социалните мрежи първият дипломат на Република Северна Македония Тимчо Муцунски изрази недоволството си от употребата на този термин, който според него накърнява идентичността на македонците и е не само политически въпрос, но и въпрос на зачитане на достойнството на един народ, посочва БНР.
