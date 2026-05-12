Привикват българския посланик в Скопие заради термина "северномакедонски"

12.05.2026 / 19:34 4

Снимка: Булфото

Посланикът на България в Република Северна Македония Желязко Радуков ще бъде привикан в министерството на външните работи за обяснение по повод термина "северномакедонски", употребен пред медии от българския външен министър Велислава Петрова-Чамова, съобщават медии в Скопие.

В социалните мрежи първият дипломат на Република Северна Македония Тимчо Муцунски изрази недоволството си от употребата на този термин, който според него накърнява идентичността на македонците и е не само политически въпрос, но и въпрос на зачитане на достойнството на един народ, посочва БНР.

Коментари
1
0
kjk (преди 24 минути)
Рейтинг: 205150 | Одобрение: 20775
Само Чамова да не се изметне като чамова дъска от Коми!!!Отношенията ни със северомакедонците са такива, благодарение на заспалия ни дългогодишен  посланик Сашко Козела!!!
1
0
Касапа (преди 48 минути)
Рейтинг: 1060 | Одобрение: -30
Абе прекратете ги тия дипломатически отношения...най-накрая...Промити македонски мозъци. Ето ви последиците от "СОЦЯ" Г.Димитров направо я подари на Тито. После що на мразят и от там ние ги мразим....
1
0
kris (преди 49 минути)
Рейтинг: 609449 | Одобрение: 118764
Тез маймуни се оляха.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
2
0
Off Road (преди 51 минути)
Рейтинг: 57256 | Одобрение: 13426
Пробвайте се на новата власт, ще разберете има ли меко. 

