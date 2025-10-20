реклама

Приятели на загиналите в Созопол: Казахме на Данчо да кара по-бавно

20.10.2025 / 07:28 3

В деня на траур след фаталната катастрофа в Созопол, приятели на загиналите дадоха нови подробности около случая по Нова телевизия. Според един от тях, 18-годишният Йордан е получил книжката си не предния ден, а в деня на катастрофата. Той е платил свидетелството да му бъде издадено спешно за 10 дни.

Колата на Данчо е била подарък от баща му като първа кола и е била избрана да не е много бърза, допълниха приятелите.

Друг от тях, който кара курс за шофиране при същия инструктор, заяви, че той е внимателен и старателен в обучението. Той допълни, че се е чул с Йордан и го е предупредил да кара внимателно, защото пътищата са лоши. По думите на приятелите им, тримата младежи са пътували за Бургас, вероятно да се почерпят за документа за управление.

 

1
0
Ко? Не! (преди 30 минути)
Рейтинг: 21684 | Одобрение: -1686
Хлапетата като вземат книжка и като са гледали по няколко пъти по телевизията Бързи и яростни и Да изчезнеш за 60 секунди, почват да си мислят, че всичко е ей така летиш правиш каскади и си безсмъртен. Да, ама не. И някои го осъзнават по трудния начин. Сега ще страдат много семейства и роднини, които също имат вина заради пропуски във възпитанието на тези деца.
2
0
robotron2000 (преди 31 минути)
Рейтинг: 51688 | Одобрение: 2033
Има малцинствени групи в България който са доста безотговорни: Хвърлят си боклуците през балкона долу! женят се на по 8 - 10 години с по 12 деца, а най голямата безотговорност я изявяват на пътя. 
0
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 520524 | Одобрение: 96424
Еееее, почерпили са се....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

