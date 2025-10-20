Приятели на загиналите в Созопол: Казахме на Данчо да кара по-бавно

кадри Нова телевизия

редактор Веселин Златков

В деня на траур след фаталната катастрофа в Созопол, приятели на загиналите дадоха нови подробности около случая по Нова телевизия. Според един от тях, 18-годишният Йордан е получил книжката си не предния ден, а в деня на катастрофата. Той е платил свидетелството да му бъде издадено спешно за 10 дни.

Колата на Данчо е била подарък от баща му като първа кола и е била избрана да не е много бърза, допълниха приятелите.

Друг от тях, който кара курс за шофиране при същия инструктор, заяви, че той е внимателен и старателен в обучението. Той допълни, че се е чул с Йордан и го е предупредил да кара внимателно, защото пътищата са лоши. По думите на приятелите им, тримата младежи са пътували за Бургас, вероятно да се почерпят за документа за управление.

